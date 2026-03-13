Курс валют 13 марта: как обменники и банки отреагировали на рекорд доллара

После рекордного поднятия курса доллара Нацбанком к росту перешли и "ценники" в обменниках и банках.
Сколько стоит валюта 13 марта и есть ли перспективы дальнейшего подорожания курса доллара - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках сегодня составляет 44,47 гривны при покупке. Это на 12 копеек выше курса на вчерашнее утро. Сдать валюту можно по курсу в 44,30 (+15 коп).
Евро в обменниках сегодня стоит 51,57 (-13 коп) гривну при покупке, а сдать валюту можно по 51,30 (-12 коп) гривны.
Фото: курс валют на 13 марта (инфографика РБК-Украина)
Средний курс доллара в банках сегодня также держится выше отметки в 44 гривны. Купить доллар можно по курсу 44,55 (+32 коп) гривны, а сдать - по 43,98 (+23 коп) гривны.
Евро же в банках стоит 51,55 (+5 коп) гривну при покупке ты 50,80 (без изменений) гривен - курс для сдачи валюты.
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,5 гривны, а безнал - по 44,64 гривны. Евро же в "Привате" сегодня можно купить по 51,4 гривны в кассе и 51,55 гривны - карточкой.
Ощадбанк держит курс доллара на уровне 44,55 гривен при покупке валюты в кассе, а для безналичных операций курс 44,60 гривны. "Ощад" продает евро в кассе по 51,6 гривны, а безнал - по 51,65 гривны.
В Monobank доллар сегодня можно купить по 44,63 гривны, а евро - по 51,3 гривны.
В "Пумбе" доллар в кассе обойдется в 44,6 гривны, а безнал - 44,4 гривны. Евро же в "Пумбе" стоит 51,7 гривну.
Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, сейчас на рынке наблюдается нетипичная ситуация: вместо традиционного укрепления гривны в марте, курс иностранной валюты идет вверх.
Обычно в этот период аграрии завозят валютную выручку в Украину и продают ее, чтобы получить гривну для весенне-полевых работ. Это обычно усиливает национальную валюту, но в этом году ситуация обратная. Эксперт выделяет несколько причин:
Козак отмечает, что точного ответа на этот вопрос не имеет никто, кроме Национального банка. Однако специалист отмечает следующее:
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.