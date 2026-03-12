Долар на історичному максимумі: чому дорожчає валюта і чи б’є це вже по цінах в Україні

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара до рекордних позначок. Вже завтра офіційний курс встановлено на рівні 44,16 гривень, що є історичним максимумом.

Чим можуть бути обумовлені такі дії НБУ, як це впливає на ціни та чи можливий новий максимум у 45 гривень РБК-Україна розпитало засновника та президента інвестиційної групи "УНІВЕР" Тараса Козака.

За словами експерта, сьогодні на валютному ринку спостерігається нетипова ситуація: попит на долари з боку економіки не зростає, проте Нацбанк продовжує підвищувати його курс. Водночас курс євро регулятор утримує на відносно стабільному рівні - близько 51 грн.

Оскільки долар дорожчає щодо євро у світі, він автоматично зростає і щодо гривні в Україні, пояснює Козак.

Чому курс зростає саме зараз?

Козак зазначає, що традиційно в березні гривня має посилюватися. Це пов’язано із сезоном весняно-польових робіт: аграрії масово завозять валютну виручку в країну та продають її, щоб отримати гривню для закупівлі пального, ремонту техніки та інших витрат.

Цього року ситуація зворотна, і ринок здивований таким зростанням без видимих внутрішніх економічних причин. Експерт виділяє кілька можливих пояснень діям Нацбанку:

Покарання спекулянтів: НБУ може діяти так, щоб зірвати плани тих, хто розраховував на зміцнення гривні.

НБУ може діяти так, щоб зірвати плани тих, хто розраховував на зміцнення гривні. Зовнішні ризики: Побоювання через вплив кризи на Близькому Сході.

Побоювання через вплив кризи на Близькому Сході. Затримка допомоги: Пауза в отриманні великої позики від Європи у розмірі 90 мільярдів євро.

Як це впливає на ціни?

Поки що зростання валюти не позначається на товарах, які не мають прямої прив’язки до курсу. Однак, експерт додає, що це вже тисне на ціни на бензин. Тут спрацьовують одразу два фактори: подорожчання нафти у світі та зростання курсу іноземної валюти в Україні.

Чи буде долар по 45?

Це питання залишається відкритим, говорить Козак, додаючи, що Нацбанк не ділиться своїми планами з ринком.

За його словами, регулятор має достатньо золотовалютних резервів, щоб встановити курс як на позначці 40, так і на 45 грн - усе залежить від його внутрішніх рішень, які заборонено озвучувати заздалегідь.