Курс польського злотого зріс до гривні

Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3457 гривень за 1 злотий (+0,0124 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.