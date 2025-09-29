Курс польського злотого зріс до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3457 гривень за 1 злотий (+0,0124 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3176 гривень за 1 долар (-0,1613 грн).
За вересень долар подорожчав на 5 копійок (41,2602 грн/долар на 31 серпня).
Офіційний курс євро становитиме 48,4408 гривень за 1 євро (+0,0349 грн).