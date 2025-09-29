Курс польского злотого вырос к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 30 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3457 гривен за 1 злотый (+0,0124 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.
Официальный курс на 30 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3176 гривен за 1 доллар (-0,1613 грн).
За сентябрь доллар подорожал на 5 копеек (41,2602 грн/доллар на 31 августа).
Официальный курс евро составит 48,4408 гривен за 1 евро (+0,0349 грн).