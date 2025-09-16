Курс польського злотого до гривні зростає третій день
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4509 гривень за 1 злотий (+0,0420 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.
Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1752 гривень за 1 долар (-0,0565 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,6567 гривень за 1 євро (+0,1600 грн).