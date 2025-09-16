ua en ru
Курс польського злотого до гривні зростає третій день

Україна, Вівторок 16 вересня 2025 16:01
Курс польського злотого до гривні зростає третій день Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4509 гривень за 1 злотий (+0,0420 грн).
Курс польського злотого до гривні зростає третій день

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 17 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1752 гривень за 1 долар (-0,0565 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,6567 гривень за 1 євро (+0,1600 грн).

