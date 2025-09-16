ua en ru
Курс польского злотого к гривне растет третий день

Украина, Вторник 16 сентября 2025 16:01
Курс польского злотого к гривне растет третий день Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4509 гривен за 1 злотый (+0,0420 грн).
Курс польского злотого к гривне растет третий день

bank.gov.ua

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 17 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1752 гривен за 1 доллар (-0,0565 грн).

Официальный курс евро составит 48,6567 гривен за 1 евро (+0,1600 грн).

