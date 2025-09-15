ua en ru
Курс польського злотого до гривні зростає другий день

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 15:59
Курс польського злотого до гривні зростає другий день Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4089 гривень за 1 злотий (+0,0385 грн).
bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 16 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2317 гривень за 1 долар (-0,0521 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,4967 гривень за 1 євро (+0,1038 грн).

