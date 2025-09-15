ua en ru
Курс польского злотого к гривне растет второй день

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 15:59
Курс польского злотого к гривне растет второй день Фото: курс злотого вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4089 гривен за 1 злотый (+0,0385 грн).
Курс польского злотого к гривне растет второй день

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 16 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2317 гривен за 1 доллар (-0,0521 грн).

Официальный курс евро составит 48,4967 гривен за 1 евро (+0,1038 грн).

