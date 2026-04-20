Курс пішов угору: скільки сьогодні коштує 100 доларів у банках
Станом на ранок 20 квітня 2026 року вартість 100 доларів у банках України перевищує 4400 гривень. Після вихідних курс продажу американської валюти закріпився вище 44 грн.
Скільки коштують 100 доларів у ПУМБ, monobank, ПриватБанк та Ощадбанк – роз’яснює РБК-Україна.
Головне:
- Вартість 100 доларів: від 4420 до 4435 грн
- Найдешевше: у ПУМБ - 4420 грн
- Найдорожче: в Ощадбанку - 4435 грн
- Різниця між банками: до 15 грн
У банках курс продажу долара коливається в межах 44,20-44,35 грн, тому вартість 100 доларів залежить від установи.
Зокрема, у ПУМБ 100 доларів можна купити за 4420 грн (курс продажу - 44,20 грн).
У Monobank сума становить 4423 грн (44,23 грн за долар).
У ПриватБанк - 4425 грн (44,25 грн за долар).
Найвища вартість - в Ощадбанк, де 100 доларів обійдуться у 4435 грн (44,35 грн за долар).
Курс валют в Україні росте з минулого тижня. Так, у пятницю Нацбанк дав курс долара на понеділок зі стрибком одразу на 26 копійок. Тож, офіційний курс на сьогодні - 43,89 гривні.
На думку опитаних РБК-Україна експертів об'єктивних причин для різкої девальвації наразі немає. Зокрема, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що курс іде вгору всупереч позитивним сигналам.
У свою чергу засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак зазначає, що НБУ навмисно девальвував офіційний курс. На його думку, якби курс був прогнозованим, українці масово скуповували б валюту.
