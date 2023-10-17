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Курс пішов угору: скільки коштує долар в Україні

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 10:37
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Курс пішов угору: скільки коштує долар в Україні Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України сьогодні трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 17 жовтня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,15 гривень, курс євро не змінився - 40,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,44-36,46 (купівля-продаж). Він виріс на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) продовжує знижувати офіційний курс долара .

Офіційний курс гривні до долара на 17 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,3297 гривень за 1 долар (-0,0391 грн).

Курс євро становитиме 38,2806 гривень за 1 євро (+0,0024 грн).

Прогноз курсу

Нагадаємо, МВФ прогнозує курс долара у 2023 році на рівні 37,50 грн/долар. Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,57 грн/долар, до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,50 грн/долар.

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