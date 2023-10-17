Курс пошел вверх: сколько стоит доллар в Украине

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня немного вырос. Единая европейская валюта без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 17 октября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,15 гривен, курс евро не изменился - 40,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 39,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,44-36,46 (покупка-продажа). Он вырос на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает снижать официальный курс доллара.

Официальный курс гривны к доллару на 17 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3297 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн).

Курс евро составит 38,2806 гривен за 1 евро (+0,0024 грн).

Прогноз курса

Напомним, МВФ прогнозирует курс доллара в 2023 году на уровне 37,50 грн/доллар. Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,57 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,50 грн/доллар.