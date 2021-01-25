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Курс на Марс: SpaceX сегодня вновь протестирует корабль Starship

Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, сегодня планирует вновь протестировать прототип корабля Starship SN9 для будущего полета на Марс. Космический корабль в ходе испытаний должен подняться на 12,5 километров и приземлиться.

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Испытание прототипа будет транслироваться в YouTube.

Запуск прототипа Starship SN9 состоится с пускового комплекса в штате Техас. Ожидается, что испытания состоятся в период с 20:00 до 2:00 по киевскому времени. Именно в течение этого времени небо в районе пусковой площадки будет закрытым для полетов.

Однако всегда есть вероятность того, что команда SpaceX решит отменить или перенести испытание на другой день.

Напомним, во время прошлого испытания, которое состоялось в декабре 2020 года, прототип Starship успешно поднялся на нужную высоту, но взорвался во время посадки. Тогда Маск объяснил, что взрыв произошел из-за недостаточного давления в топливном баке.

Также РБК-Украина писало, что прототип Starship SN9 наклонился в ангаре перед испытаниями. В результате инцидента никто не пострадал.

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