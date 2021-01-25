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Курс на Марс: SpaceX сьогодні знову протестує корабель Starship

Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, сьогодні планує знову протестувати прототип корабля Starship SN9 для майбутнього польоту на Марс. Космічний корабель в ході випробувань повинен піднятися на 12,5 кілометрів та приземлитися.

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Випробування прототипу буде транслюватися YouTube.

Запуск прототипу Starship SN9 відбудеться з пускового комплексу в штаті Техас. Очікується, що випробування відбудуться у період з 20:00 до 2:00 за київським часом. Саме протягом цього часу небо в районі пускового майданчика буде закритим для польотів.

Однак завжди є ймовірність того, що команда SpaceX вирішить скасувати чи перенести випробування на інший день.

Нагадаємо, під час минулого випробування, яке відбулося в грудні 2020 року, прототип Starship успішно піднявся на потрібну висоту, але вибухнув під час посадки. Тоді Маск пояснив, що вибух стався через недостатній тиск у паливному баці.

Також РБК-Україна писало, що прототип Starship SN9 нахилився в ангарі перед випробуваннями. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Прогноз погоди
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