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Курс евро вырос после падения в течение трех дней подряд

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Украина, Вторник 01 февраля 2022 17:59
Курс евро вырос после падения в течение трех дней подряд Фото: курс евро вырос на 14 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,88 гривен за евро. Это на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,8875 гривен за евро (+0,1411 грн). При этом курс евро на 1 февраля составляет 31,7464 гривен за евро.

Курс евро вырос после падения в течение трех дней подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос после снижения в течение трех дней подряд.

Курс евро вырос после падения в течение трех дней подряд

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 32,02 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,99 гривен за евро.

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