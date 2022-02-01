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Курс доллара вернулся к росту на межбанке

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Украина, Вторник 01 февраля 2022 17:08
Курс доллара вернулся к росту на межбанке Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 1 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,43 гривен за доллар, курс в покупке до 28,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 32,02 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4100 - 28,4300 грн/доллар, евро 31,9981 - 32,0207 грн/евро, российский рубль 0,3708 - 0,3712 грн/рубль.

Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Напомним, 28 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 31,7460 - 31,7684 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3661 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс снизился на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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