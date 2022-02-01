Курс євро виріс після падіння протягом трьох днів поспіль
Фото: курс євро виріс на 14 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,88 гривень за євро. Це на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 2 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,8875 гривень за євро (+0,1411 грн). При цьому курс євро на 1 лютого становить 31,7464 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро виріс після зниження протягом трьох днів поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 26 копійок до 32,02 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,99 гривень за євро.