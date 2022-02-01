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Курс євро виріс після падіння протягом трьох днів поспіль

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 17:59
Курс євро виріс після падіння протягом трьох днів поспіль Фото: курс євро виріс на 14 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,88 гривень за євро. Це на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,8875 гривень за євро (+0,1411 грн). При цьому курс євро на 1 лютого становить 31,7464 гривень за євро.

Курс євро виріс після падіння протягом трьох днів поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро виріс після зниження протягом трьох днів поспіль.

Курс євро виріс після падіння протягом трьох днів поспіль

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 26 копійок до 32,02 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,99 гривень за євро.

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