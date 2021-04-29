Курс евро вырос после падения в течение четырех дней подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,64 гривен за евро. Это на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 30 апреля установлен на таком уровне: 33,6427 гривен за евро (+0,1167 грн). При этом курс евро на 29 апреля составляет 33,526 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,58 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,55 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 27,75 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет: 27,7867 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.