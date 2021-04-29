Курс євро виріс після падіння протягом чотирьох днів поспіль
Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,64 гривень за євро. Це на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 30 Квітня встановлений на такому рівні: 33,6427 гривень за євро (+0,1167 грн). При цьому курс євро на 29 квітня становить 33,526 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 5 копійок до 33,58 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,55 гривень за євро.
Курс долара
Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 30 Квітня встановлено на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.