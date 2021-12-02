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Курс евро вырос до максимума с конца сентября

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Украина, Четверг 02 декабря 2021 17:52
Курс евро вырос до максимума с конца сентября Фото: курс евро вырос на 10 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,94 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 декабря установлен на таком уровне: 30,9438 гривен за евро (+0,0995 грн). При этом курс евро на 2 декабря составляет 30,8443 гривен за евро.

Курс евро вырос до максимума с конца сентября

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс был только 30 сентября - 30,981 гривен.

Курс евро вырос до максимума с конца сентября

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 30,91 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 30,89 гривен за евро.

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