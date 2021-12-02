Курс евро вырос до максимума с конца сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,94 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 3 декабря установлен на таком уровне: 30,9438 гривен за евро (+0,0995 грн). При этом курс евро на 2 декабря составляет 30,8443 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс был только 30 сентября - 30,981 гривен.

Скриншот bank.gov.ua