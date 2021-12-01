Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 1 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,03 гривен за евро.