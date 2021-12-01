ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара возобновил рост на межбанке

Новина українською →
Украина, Среда 01 декабря 2021 17:14
Курс доллара возобновил рост на межбанке Фото: курс доллара вырос на 17 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 1 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,03 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3250 - 27,3450 грн/доллар, евро 31,0166 - 31,0393 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3701 грн/рубль.

Курс доллара возобновил рост на межбанке

Напомним, 30 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,8967 - 30,9167 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3663 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос до максимума с конца июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины