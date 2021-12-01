Курс доллара возобновил рост на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 1 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,03 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3250 - 27,3450 грн/доллар, евро 31,0166 - 31,0393 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3701 грн/рубль.
Напомним, 30 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,8967 - 30,9167 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3663 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара вырос до максимума с конца июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.