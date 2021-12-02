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Курс євро виріс до максимуму з кінця вересня

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 17:52
Курс євро виріс до максимуму з кінця вересня Фото: курс євро виріс на 10 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,94 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 грудня встановлено на такому рівні: 30,9438 гривень за євро (+0,0995 грн). При цьому курс євро на 2 грудня становить 30,8443 гривень за євро.

Курс євро виріс до максимуму з кінця вересня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму за два місяці. Вище курс був тільки 30 Вересня - 30,981 гривень.

Курс євро виріс до максимуму з кінця вересня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 12 копійок до 30,91 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 30,89 гривень за євро.

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