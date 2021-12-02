Курс євро виріс до максимуму з кінця вересня

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,94 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 3 грудня встановлено на такому рівні: 30,9438 гривень за євро (+0,0995 грн). При цьому курс євро на 2 грудня становить 30,8443 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму за два місяці. Вище курс був тільки 30 Вересня - 30,981 гривень.

Скріншот bank.gov.ua