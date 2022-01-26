Курс евро вырос до максимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2021 года установил курс евро на уровне 32,48 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 27 января установлен на таком уровне: 32,4803 гривен за евро (+0,1782 грн). При этом курс евро на 26 января составляет 32,3021 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с начала июля 2021 года. Выше курс был только 4 июля - 32,5227 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)