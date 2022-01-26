Курс евро вырос до максимума с июля прошлого года
Фото: курс евро вырос на 18 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2021 года установил курс евро на уровне 32,48 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 27 января установлен на таком уровне: 32,4803 гривен за евро (+0,1782 грн). При этом курс евро на 26 января составляет 32,3021 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, курс евро поднялся до максимума с начала июля 2021 года. Выше курс был только 4 июля - 32,5227 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,50 гривен за евро.