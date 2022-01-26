Курс євро виріс до максимуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,48 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 27 січня встановлено на такому рівні: 32,4803 гривень за євро (+0,1782 грн). При цьому курс євро на 26 січня становить 32,3021 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з початку липня 2021 року. Вище курс був тільки 4 липня - 32,5227 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)