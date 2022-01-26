Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 26 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,82 гривен за доллар, курс в покупке до 28,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,52 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,8050 - 28,8250 грн/доллар, евро 32,5035 - 32,5261 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3639 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 25 января закрылись в диапазоне: доллар 28,7100 - 28,7300 грн/доллар, евро 32,3733 - 32,3959 грн/евро, российский рубль 0,3623 - 0,3627 грн/рубль.