Курс евро вырос до максимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,98 гривен за евро. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 18 января 2022 года установлен на таком уровне: 32,0577 гривен за евро (+0,0687 грн). При этом курс евро на 17 января составляет 31,989 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с июля 2021 года. Выше курс был только 22 июля - 32,0607 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua