Курс євро виріс до максимуму з липня минулого року
Фото: курс євро виріс на 6 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,98 гривень за євро. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 18 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0577 гривень за євро (+0,0687 грн). При цьому курс євро на 17 січня становить 31,989 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з липня 2021 року. Вище курс був тільки 22 липня - 32,0607 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 22 копійки до 32,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,25 гривень за євро