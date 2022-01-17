Курс євро виріс до максимуму з липня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,98 гривень за євро. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 18 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 32,0577 гривень за євро (+0,0687 грн). При цьому курс євро на 17 січня становить 31,989 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з липня 2021 року. Вище курс був тільки 22 липня - 32,0607 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua