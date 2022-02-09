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Курс евро вырос до 32 гривен

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Украина, Среда 09 февраля 2022 18:00
Курс евро вырос до 32 гривен Фото: курс евро вырос на 7 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,99 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,996 гривен за евро (+0,0705 грн). При этом курс евро на 9 февраля составляет 31,9255 гривен за евро.

Курс евро вырос до 32 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос после снижения два дня подряд.

Курс евро вырос до 32 гривен

Скриншот bank.gov.ua

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На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,93 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,91 гривен за евро

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