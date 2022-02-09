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Курс євро зріс до 32 гривень

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Україна, Середа 09 лютого 2022 18:00
Курс євро зріс до 32 гривень Фото: курс євро виріс на 7 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,99 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,996 гривень за євро (+0,0705 грн). При цьому курс євро на 9 лютого становить 31,9255 гривень за євро.

Курс євро зріс до 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро виріс після зниження два дні поспіль.

Курс євро зріс до 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

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На міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,93 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,91 гривень за євро

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