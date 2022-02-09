Курс євро зріс до 32 гривень
Фото: курс євро виріс на 7 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 10 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,99 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 10 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,996 гривень за євро (+0,0705 грн). При цьому курс євро на 9 лютого становить 31,9255 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро виріс після зниження два дні поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
.
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,93 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,91 гривень за євро