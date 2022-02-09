Курс доллара на межбанке снова упал ниже 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 9 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,93 гривен за евро.