ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Курс доллара на межбанке снова упал ниже 28 гривен

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 17:12
Курс доллара на межбанке снова упал ниже 28 гривен Фото: курс доллара снизился на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 9 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,94 гривен за доллар, курс в покупке до 27,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,93 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,9250 - 27,9450 грн/доллар, евро 31,9154 - 31,9355 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке снова упал ниже 28 гривен

Напомним, 8 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,9850 - 28,0050 грн/доллар, евро 31,9224 - 31,9453 грн/евро, российский рубль 0,3714 - 0,3718 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси