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Курс евро упал после трехдневного роста

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Украина, Четверг 27 мая 2021 17:51
Курс евро упал после трехдневного роста Фото: курс евро упал на 11 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,56 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 мая установлен на таком уровне: 33,5693 гривен за евро (-0,1072 грн). При этом курс евро на 27 мая составляет 33,6765 гривен за евро.

Курс евро упал после трехдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро упал после трехдневного роста.

Курс евро упал после трехдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,56 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,54 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,526 гривен за 1 доллар (-0,0201 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 27,5461 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает после роста течение двух дней подряд.

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