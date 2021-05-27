Курс євро впав після триденного зростання

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,56 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 28 травня встановлено на такому рівні: 33,5693 гривень за євро (-0,1072 грн). При цьому курс євро на 27 травня становить 33,6765 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 33,56 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,54 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів поспіль.