Курс евро растет третий день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,67 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 27 мая установлен на таком уровне: 33,6765 гривен за евро (+0,0122 грн). При этом курс евро на 26 мая составляет 33,6643 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, курс евро растет третий день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,70 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,69 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,54 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 27,5461 гривен за 1 доллар (+0,0908 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 27,4553 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.