Курс евро растет третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,67 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 27 мая установлен на таком уровне: 33,6765 гривен за евро (+0,0122 грн). При этом курс евро на 26 мая составляет 33,6643 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,70 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,69 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,54 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 27,5461 гривен за 1 доллар (+0,0908 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 27,4553 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.