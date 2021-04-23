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Курс євро впав після різкого зростання

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 17:56
Курс євро впав після різкого зростання Фото: курс євро впав на 14 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,67 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 квітня встановлено на такому рівні: 33,6714 гривень за євро (-0,1389 грн). При цьому курс євро на 23 квітня становить 33,8103 гривень за євро.

Курс євро впав після різкого зростання

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс знизився після того, як напередодні він виріс до максимуму з початку березня.

Курс євро впав після різкого зростання

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,70 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,68 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс знизився на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлено на такому рівні: 27,9014 гривень за 1 долар (-0,1628 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить: 28,0642 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся до максимуму з початку лютого.

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