НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 26 апреля установлен на таком уровне: 27,9014 гривен за 1 доллар (-0,1628 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет: 28,0642 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся до максимума с начала февраля.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,56 гривен за евро.
Прогноз
Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.