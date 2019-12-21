Курс евро упал до нового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 4 копейки до 25,84 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 декабря установлен на таком уровне: 2584,6272 гривен за 100 евро (-3,7796 грн).

При этом курс евро на 21 декабря составляет 2588,4068 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс упал до нового минимума с начала года. Предыдущий минимум был зафиксирован 21 декабря - 2588,4068 за 100 евро. А ниже курс был только 14 января 2016 года - 2557,1144 гривен за 100 евро.

bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 25,94 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,50 (25,64 - 20 декабря), продажи - 25,94 (25,99 - 20 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро не изменился - 25,84 гривен за евро. Курс в покупке составляет 25,82 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 декабря установлен на таком уровне: 2329,122 гривен за 100 долларов (-3,4064 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 21 декабря - 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.