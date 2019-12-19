Курс евро упал ниже 26 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела до нового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 4 копейки до 25,98 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 декабря установлен на таком уровне: 2598,4934 гривен за 100 евро (-3,8711 грн).

При этом курс евро на 19 декабря составляет 2602,3645 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс упал до нового минимума с начала года. Предыдущий минимум был зафиксирован 19 декабря - 2602,3645 за 100 евро. А ниже курс был только 14 января 2016 года - 2557,1144 гривен за 100 евро.

Напомним, сегодня, 19 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 26,07 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,73 (25,79 - 18 декабря), продажи - 26,07 (26,14 - 18 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 9 копеек до 25,91 гривен за евро. Курс в покупке составляет 25,88 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,37 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2337,4052 гривен за 100 долларов (-3,9034 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 декабря - 2341,3086 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.