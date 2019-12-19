Курс доллара продолжает падать

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар обновил очередной минимум

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,22 (23,25 - 18 декабря), продажи - 23,40 (23,45 - 18 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,73 (25,79 - 18 декабря), продажи - 26,07 (26,14 - 18 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 18 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 18 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,20-23,45 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 19 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,38 гривен за доллар, курс в покупке до 23,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,03 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 декабря справочный курс на уровне 23,38 грн/доллар, понизив его по сравнению с 18 декабря (23,41). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, по данным НБУ, укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, - отображение состояния платежного баланса Украины.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 11,411 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 10 декабря объем был 4,384 млрд грн. Приток средств нерезидентов в ОВГЗ является одним из главных источников поступления валюты в 2019 году.