НБУ на 19 декабря опустил официальный курс доллара до нового минимума

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар продолжает дешеветь, ежедневно обновляя минимумы с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,41 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 декабря установлен на таком уровне: 2341,3086 гривен за 100 долларов (-5,6046 гривен).

При этом курс доллара на 18 декабря составляет 2346,9132 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 18 декабря - 2346,9132 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, 18 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 23,43 гривен за доллар, курс в покупке до 23,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,08 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 декабря справочный курс на уровне 23,41 грн/доллар, понизив его по сравнению с 17 декабря (23,47). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 18 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,45 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 26,14 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,25 (23,31 - 17 декабря), продажи - 23,55 (23,50 - 17 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,79 (25,85 - 17 декабря), продажи - 26,14 (26,20 - 17 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 17 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 17 декабря) грн за 10 рублей.