Курс доллара ускорил падение на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется возле уровня 23,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 19 декабря 2019 года снизился на 10 копеек до 23,30 гривен за доллар, курс в покупке до 23,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 25,91 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,2800 - 23,3050 /доллар, евро 26,9947 - 26,0091 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2800 23,3050 EUR/UAH 25,8896 25,9151 RUB/UAH 0,3731 0,3736

Напомним, 18 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,3850 - 23,4000 грн/доллар, евро 26,9947 - 26,0091 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 19 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,07 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,22 (23,25 - 18 декабря), продажи - 23,40 (23,45 - 18 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,73 (25,79 - 18 декабря), продажи - 26,07 (26,14 - 18 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 18 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 18 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,37 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2337,4052 гривен за 100 долларов (-3,9034 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 19 декабря - 2341,3086 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.