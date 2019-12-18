Курс евро упал до уровня 26 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела до нового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 17 копеек до 26,02 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 декабря установлен на таком уровне: 2602,3645 гривен за 100 евро (-17,2600 грн).

При этом курс евро на 18 декабря составляет 2619,6245 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс упал до нового минимума с начала года. Предыдущий минимум был зафиксирован 12 декабря - 2614,0927 за 100 евро. А ниже курс был только 14 января 2016 года - 2557,1144 гривен за 100 евро.

Напомним, сегодня, 18 декабря 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,14 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,79 (25,85 - 17 декабря), продажи - 26,14 (26,20 - 17 декабря) грн за евро

При этом на межбанке курс евро снизился на 16 копеек до 26,01 гривен за евро. Курс в покупке составляет 25,99 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,41 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 декабря установлен на таком уровне: 2341,3086 гривен за 100 долларов (-5,6046 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 18 декабря - 2346,9132 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.