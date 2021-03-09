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Курс евро упал ниже 33 гривен впервые с сентября прошлого года

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,97 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 марта установлен на таком уровне: 32,9741 гривен за евро (-0,1009 грн). При этом курс евро на 9 марта составляет 33,075 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро упал ниже 33 гривен впервые с 28 сентября 2020 года, когда он составлял 32,8763 гривен.

Межбанк

На межбанке Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,01 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,98 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 марта установлен на таком уровне: 27,7091 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 27,7564 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

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Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
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