Курс євро впав нижче 33 гривень вперше з вересня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,97 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, курс євро впав нижче 33 гривень вперше з 28 вересня 2020 року, коли він становив 32,8763 гривень.

Офіційний курс євро на 10 березня встановлено на такому рівні: 32,9741 гривень за євро (-0,1009 грн). При цьому курс євро на 9 березня становить 33,075 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,01 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,98 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 березня встановлено на такому рівні: 27,7091 гривень за 1 долар (-0,0473 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 27,7564 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.