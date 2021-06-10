Курс евро упал ниже 33 гривен впервые за два месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,02 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс упал ниже 33 гривен впервые за два месяца. Ниже курс был только 7 апреля - 32,898 гривен за евро.

Официальный курс евро на 11 июня установлен на таком уровне: 32,989 гривен за евро (-0,0358 грн). При этом курс евро на 10 июня составляет 33,0248 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 33,03 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,10 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 июня установлен на таком уровне: 27,1068 гривен за 1 доллар (+0,0162 грн). При этом курс доллара на 10 июня составляет: 27,0906 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после достижения накануне минимума за 11 месяцев.