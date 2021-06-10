Курс євро впав нижче 33 гривень вперше за два місяці

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,02 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс впав нижче 33 гривень вперше за два місяці. Нижче курс був тільки 7 квітня - 32,898 гривень за євро.

Офіційний курс євро на 11 червня встановлено на такому рівні: 32,989 гривень за євро (-0,0358 грн). При цьому курс євро на 10 червня становить 33,0248 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 33,03 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить: 27,0906 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після досягнення напередодні мінімуму за 11 місяців.