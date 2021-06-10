Курс евро упал ниже 33 гривен впервые за два месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,02 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 июня установлен на таком уровне: 32,989 гривен за евро (-0,0358 грн). При этом курс евро на 10 июня составляет 33,0248 гривен за евро. Скриншот bank.gov.ua Таким образом, официальный курс упал ниже 33 гривен впервые за два месяца. Ниже курс был только 7 апреля - 32,898 гривен за евро. Скриншот bank.gov.ua