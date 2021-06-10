Курс євро впав нижче 33 гривень вперше за два місяці

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,02 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 червня встановлено на такому рівні: 32,989 гривень за євро (-0,0358 грн). При цьому курс євро на 10 червня становить 33,0248 гривень за євро. Скріншот bank.gov.ua Таким чином, офіційний курс впав нижче 33 гривень вперше за два місяці. Нижче курс був тільки 7 квітня - 32,898 гривень за євро. Скріншот bank.gov.ua