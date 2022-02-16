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Курс евро упал ниже 32 гривен

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Украина, Среда 16 февраля 2022 18:13
Курс евро упал ниже 32 гривен Фото: курс евро упал на 9 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,93 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,932 гривен за евро (-0,0963 грн). При этом курс евро на 16 февраля составляет 32,0283 гривен за евро.

Курс евро упал ниже 32 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро снижается второй день подряд.

Курс евро упал ниже 32 гривен

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,00 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,99 гривен за евро.

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