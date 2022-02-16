Курс евро упал ниже 32 гривен
Фото: курс евро упал на 9 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,93 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 17 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,932 гривен за евро (-0,0963 грн). При этом курс евро на 16 февраля составляет 32,0283 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снижается второй день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,00 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,99 гривен за евро.