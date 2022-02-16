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Курс доллара снизился на межбанке

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Украина, Среда 16 февраля 2022 17:20
Курс доллара снизился на межбанке Фото: курс доллара снизился на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 16 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 28,17 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 31,9981 - 32,0095 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3742 грн/рубль.

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 15 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2100 - 28,2300 грн/доллар, евро 31,9450 - 31,9648 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,09 гривен за доллар. Курс упал на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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