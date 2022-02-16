Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 16 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 28,17 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,00 гривен за евро.