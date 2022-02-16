Курс євро впав нижче 32 гривень
Фото: курс євро впав на 9 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 17 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,93 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 17 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 31,932 гривень за євро (-0,0963 грн). При цьому курс євро на 16 лютого становить 32,0283 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро знижується другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 32,00 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,99 гривень за євро.