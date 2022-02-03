Курс евро упал ниже 32 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,91 гривен за евро. Это на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 4 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,9198 гривен за евро (-0,2221 грн). При этом курс евро на 3 февраля составляет 32,1419 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро упал после роста в течение двух дней подряд.

Скриншот bank.gov.ua