Курс евро упал ниже 32 гривен
Фото: курс евро упал на 23 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,91 гривен за евро. Это на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 4 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,9198 гривен за евро (-0,2221 грн). При этом курс евро на 3 февраля составляет 32,1419 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро упал после роста в течение двух дней подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,16 гривен за евро.